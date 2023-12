Piazza XX Settembre. Il sindaco: "No al dibattito. Le carte parlano chiaro"

Niente confronto pubblico fra maggioranza e opposizione di Poggio a Caiano sui lavori di piazza XX Settembre. Dopo l’invito del gruppo "Poggio, Insieme!" a partecipare all’assemblea organizzata per lunedì alle 21 alle Scuderie Medicee, il sindaco Riccardo Palandri e la giunta hanno risposto no: non parteciperanno.

"Quello che dovevamo dire – spiega il primo cittadino – lo abbiamo detto nelle sedi opportune, ovvero durante alcune sedute del consiglio comunale. Inoltre, non vedo la necessità di questo incontro dato che il direttore dei lavori della piazza, l’architetto Alessandro Viliani, ha firmato lo scorso 22 novembre il verbale di ripresa dei lavori".

Il cantiere in piazza, dopo essere stato al centro della campagna elettorale, di recente ha animato il dibattito politico per oltre un mese. I lavori erano stati sospesi dal direttore per la mancanza del nullaosta da parte della Provincia sulla modifica della viabilità. L’amministrazione comunale, dopo aver ricevuto la comunicazione proprio della sospensione dei lavori, ha chiesto, a più riprese, che il cantiere ripartisse limitatamente ai lavori della piazza. Il direttore dei lavori però non aveva risposto ai solleciti e solo dopo l’ultimo invito a presentarsi per il verbale di ripresa del cantiere c’è stato l’incontro, il sopralluogo e la firma. E’ vero che i lavori in piazza erano slegati dalla viabilità ma il direttore ha preferito seguire un iter diverso. Anche il maltempo ha complicato la situazione. Per quanto riguarda la viabilità adiacente la piazza restano comunque i "no" da parte della Regione, che ha la competenza della strada, e della Provincia che la gestisce.

"Ci sono documenti firmati e protocollati – conclude Palandri – che sottolineano che la viabilità non va toccata. Adesso i lavori di piazza XX Settembre riprenderanno e ribadiamo che non c’è bisogno di nessun incontro. Le spiegazioni sono state date, gli amministratori si sono presi di bugiardi ma le carte parlano chiaro. Non c’è nessun veto da parte dell’amministrazione ai tecnici di partecipare all’incontro organizzato dalla minoranza in consiglio comunale, ma la parte politica non intende presenziare".

L’ex sindaco Francesco Puggelli, che ha promosso e fatto partire questo progetto di riqualificazione della piazza, ovviamente non ci sta e oggi, dopo il no dell’amministrazione al confronto, insieme ai consiglieri comunali di "Poggio, Insieme!" terrà una conferenza stampa alle 10 al circolo Becagli. Con lui ci saranno Paola Vettori, Gianluca Pucci e Yohannes Tasselli. Ovviamente per Natale in piazza ci sarà ancora il cantiere, ma almeno non è più abbandonato.