Piazza XX Settembre. Assemblea pubblica

Piazza XX Settembre: che succede? Questa è la domanda che i cittadini di Poggio non possono non farsi dopo che i lavori per la riqualificazione sono fermi da circa sei mesi e l’area che dovrebbe essere il biglietto da visita della cittadina si presenta in uno stato di totale abbandono. Il circolo Pd di Poggio a Caiano, quindi, ha deciso di colmare questa lacuna, organizzando un’assemblea pubblica per venerdì 5 aprile, alle 21 nella Sala Tribolo delle Scuderie Medicee.

Sono invitati i cittadini, le associazioni di volontariato, le categorie economiche e dei lavoratori e la stessa amministrazione comunale. "Dopo aver sentito diffondersi le voci più disparate che spesso non hanno nulla a che vedere con quanto ufficialmente agli atti - dice il Pd - attraverso un dibattito franco e aperto al contributo di tutti, vogliamo fare chiarezza sulla genesi del progetto di riqualificazione e sulla sua effettiva portata per la comunità di Poggio".