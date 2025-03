Piazza San Domenico. Tramonta la proposta della pedonalizzazione

Piazza San Domenico non sarà pedonalizzata. L’area al centro di un lungo dibattito sarà riqualificata, ma non interdetta alle auto, una delle ipotesi che era emersa in passato per renderla più vivibile e che adesso viene scartata. Il rischio con la pedonalizzazione che cada definitivamente in mano al degrado per San Domenico è alto così come ancora oggi è un’arteria importante per la viabilità cittadina e per il trasporto pubblico. La decisione dell’amministrazione comunale di non chiudere definitivamente alle auto, la zona è stata rilanciata ieri mattina dall’assessore al centro storico Diego Blasi, nel corso della seduta congiunta delle commissioni 3 e 4 dedicata proprio al progetto.

"Non siamo nella condizione di pedonalizzare San Domenico, non per mancanza volontà ma perché vanno create le giuste condizioni - dice Blasi -. San Domenico è una delle porte di ingresso al centro storico, un’arteria decisiva per trasporto locale e per chi in auto deve raggiungere altri luoghi del centro".

Il Comune apre alla riqualificazione: "Un punto nevralgico per questo la pedonalizzazione non è attuabile ad oggi - aggiunge l’assessore - questo però non significa che siano possibili interventi di riqualificazione per valorizzare una piazza meravigliosa come è giusto che sia per San Domenico". Una riqualificazione che prevede anche la riorganizzazione dei parcheggi, maggiore illuminazione e spazi verdi, oltre alla riapertura del vicolo del Tignoso.

Silvia Bini