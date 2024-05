Piazza più pulita dopo il mercato. Via al progetto che batte il degrado

Aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata nel corso del mercato settimanale, migliorando il decoro delle aree coinvolte e velocizzando le operazioni di pulizia. Questi gli obiettivi che stanno dietro la firma del protocollo d’intesa sull’Ecomercato, siglato ieri da Alia Multiutility, Comune di Montemurlo e da Confesercenti e Confcommercio. L’appuntamento con il mercato in piazza della Costituzione è il martedì mattina: al termine oltre 6 tonnellate di rifiuti restano in strada. Lo scopo del progetto, già partito in altri comuni, è quello di aumentare la differenziata e permettere agli operatori di Alia di pulire più velocemente l’area di mercato grazie al contributo degli ambulanti. La sperimentazione ha già portato frutti visto che dal 60% sono già all’80% i rifiuti che al termine del mercato vengono accompagnati alla filiera del riciclo invece che in discarica.

Il progetto Ecomercato che sarà esteso anche il venerdì a Oste prevede, dopo la fase iniziale di informazione, sensibilizzazione e distribuzione delle attrezzature, una serie di controlli e verifiche da parte degli ispettori ambientali di Alia, chiamati a sanzionare comportamenti scorretti. A coloro che dimostreranno di rispettare l’ambiente e le regole del progetto verrà, invece, consegnato un attestato di merito.

"È fondamentale sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e le varie categorie economiche nel rispettare l’ambiente, condividendo con loro gli sforzi che ogni giorno facciamo per mantenere pulite le nostre città. E’ infatti soprattutto grazie alle piccole azioni quotidiane di ciascuno di noi che si può contribuire ad aumentare di gran lunga qualità e quantità della raccolta differenziata e a combattere il degrado e l’inciviltà – commenta Nicola Ciolini, vice presidente di Alia Multiutility -. La firma di questo protocollo di intesa, che sta alla base del progetto Ecomercato, è un passo avanti importante per diffondere comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale fra gli ambulanti, ma anche e soprattutto tra i tanti cittadini che frequentano questo mercato". Per l‘assessore all’ambiente del Comune di Montemurlo il progetto, oltre ad aiutare l’ambiente, consentirà di velocizzare le operazioni di pulizia da parte di Alia e di riconsegnare quindi nel minor tempo possibile gli spazi di mercato alla cittadinanza.

Silvia Bini