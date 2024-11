Piaggia riserva 2020. È nella top 100 mondiale

Il Piaggia Carmignano riserva 2020 fra i 100 migliori vini del mondo. A certificarlo è la classifica annuale, la top 100 appunto, di Vinous, il portale del vino fondato dall’americano Antonio Galloni, peso massimo della critica mondiale che ha collaborato fino al 2013, quando ha fondato appunto Vinous, con il guru americano Robert Parker e il suo Wine Advocate che hanno influenzato per anni il modo di bere di tutto il mondo. Per Piaggia, che con la riserva 2016 aveva guadagnato il titolo di miglior rosso d’Italia dal Gambero Rosso, si tratta di una una sorta di laurea a livello internazionale, anche se il Carmignano di Mauro e Silvia Vannucci già da anni è sbarcato negli Usa partendo da Poggio a Caiano. Galloni spende parole inequivocabili sulla qualità della Riserva 2020. Riconoscendo che Piaggia è ‘il produttore che ha messo Carmignano sulla mappa del vino mondiale’, aggiunge che il Carmignano riserva 2020 è ‘money in the bank’, denaro in banca, perché capace di invecchiare in modo perfetto, la qualità che rende un vino anche un investimento. Il Piaggia 2020 per Galloni unisce perfettamente Sangiovanese, Cabernet Sauvignon e Merlot in un blend che mostra equilibrio tra acidità, profondità ed eleganza. Piaggia nella top 100 di Vinous guadagna il 75esimo posto, davanti ad aziende affermate e davanti al Brunello di Montalcino Il Poggione e appena sotto Chateau Belgrave. "Rientrare in questa classifica con il Piaggia 2020 ci riempie di orgoglio - commentano Mauro e Silvia Vannucci - Di strada in questi 30 anni ne è stata fatta. Vediamo riconosciuto il nostro lavoro a livello internazionale".

L.B.