Permessi, apertura straordinaria

La questura fa sapere che domani, 5 ottobre, l’ufficio immigrazione (II sezione) resterà aperto in via straordinaria per la consegna dei permessi di soggiorno unicamente per la consegna dei permessi di soggiorno che si trovano in giacenza da tempo. L’orario sarà continuato, dalle 8.30 alle 18.30. La questura spiega anche che l’apertura straordinaria non necessita di un appuntamento ma che ci si potrà presentare direttamente allo sportello per il ritiro del permesso di soggiorno. L’apertura straordinaria riguarda solo la seconda sezione dell’ufficio immigrazione. L’iniziativa si inserisce in quelle che ogni tanto la questura promuove per lo smaltimento del lavoro dell’ufficio sempre congestionato per le tante richieste di permesso.