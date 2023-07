Performance tutta la notte Teatro nelle cave nascoste

Il Monteferrato Festival è iniziato con il botto. Le prime due notti ai piedi della Cava di Marmo Verde di Figline sono andate sold out e hanno fatto registrare nuovi record di presenze per un festival che, ormai dopo tre anni, è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pratese. Complice l’afa cittadina e una manciata di gradi in meno in mezzo al verde di Figline, oltre 300 persone hanno assistito la prima sera all’anteprima nazionale di "Carlo Monni, sei all’inferno?", lo spettacolo tributo all’indimenticato attore - poeta contadino Carlo Monni. Pienone anche ieri sera con un pubblico giovane per la prima delle tre notti di Freaky Deaky e il suo progetto “Satelliti Sonori” con i dj di Basse Frequenze Soundsystem. Il lungo week-end si apre stasera con un appuntamento speciale che inizierà come di consueto durante l’orario dell’aperitivo con Claudio Capitoni alla consolle e proseguirà con la prima delle tre tappe del Teatro Escursione, la cifra caratteristica del Monteferrato Festival. Una formula che ha debuttato con grande successo la scorsa edizione e che unisce camminate guidate all’interno dell’area naturale protetta fino a raggiungere cave minori ma di grande impatto paesaggistico dove si svolgeranno performance pensate e nate in relazione ai siti prescelti. Stanotte tocca allo spettacolo guidato dalla regia di Luca Cortina che vede protagonista Beatrice Ceccherini (foto). L’escursione all’interno della Cava di Marmo Verde sarà una sorta di veglia teatrale dalle 24 fino all’alba. Saranno montate delle tende dove durante la notte sarà possibile riposare e godere di alcuni momenti della performance. E domani Televitreo e Mudimbi.