Per un giorno sarà il Rinascimento Corteggio, falchi e giochi di abilità

Oste si prepara a fare un tuffo nel passato con la grande festa rinascimentale che chiude la 32esima edizione del Corteggio storico di Montemurlo, promossa dal Comune con il Gruppo storico. L’appuntamento è per domenica con un’intera giornata di intrattenimenti per grandi e piccini che avranno come tema conduttore la conoscenza della battaglia di Montemurlo del 1537, i suoi protagonisti, ma anche gli usi e i costumi di epoca rinascimentale.

Si parte alle 10,30 con la ’passeggiata nei luoghi della battaglia’. La partenza è prevista dalla nuova piazza della Repubblica, di fronte al municipio (prenotazioni allo 0574558584). "Il Corteggio è uno dei momenti tra i più sentiti dalla comunità montemurlese - dice il sindaco Calamai – Con la giornata di domenica si va a completare il programma di eventi della 32esima edizione felici di aver promosso un innovativo percorso di avvicinamento al clou attraverso la promozione di momenti di approfondimento storico molto partecipati". Per tutta la giornata di domanica in piazza Amendola si potrà incontrare Messer Lurinetto che accompagnerà i visitatori della festa con le sue rime. Partirà alle 17 il torneo a squadre tra i rioni montemurlesi ’Giochi d’altri tempi’ con prove di destrezza, tenacia, abilità e forza, mentre dalle 18,30 la piazza Amendola sarà animata con le danze rinascimentali a cura di vari gruppi di rievocazione storica. A seguire la dimostrazione scientifica sui voli dei rapaci con l’Antica Falconeria Toscana, mentre i ’Diavoli rossi’ proporranno un’abile e spericolata giocoleria che lascerà senza fiato. Alle 21 il gran finale è con il corteo storico che si snoderà per le vie della frazione di Oste con esibizioni e spettacoli dei gruppi di rievocazione. Il Corteo storico percorrerà via Curiel, via Scarpettini, via Treviso, via Oste, via Adda , via Gramsci. Come sempre la manifestazione sarà chiusa dal gesto simbolico del dono della chiave del Castello di Rocca al sindaco Simone Calamai.

Al termine lo spettacolo di equilibrismo, acrobatica e lancio dei coltelli a cura dei ’Diavoli rossi’. Il Corteggio per le vie di Oste sarà l’ultima manifestazione da fotografare per poter partecipare al concorso ’Scatta e parti!’. Per le modalità di partecipazione si può navigare su www.gruppostoricomontemurlo.it . Dal pomeriggio in piazza Amendola saranno attivi vari stand gastronomici con prodotti del territorio.