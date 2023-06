Per la Scuola Verdi pronti, via Da oggi le iscrizioni on line Tanti corsi adatti a tutte le età

Si aprono proprio oggi le iscrizioni per la scuola di musica Verdi, con un piano formativo ricco di corsi che intercetta gli interessi musicali di persone di tutte le età e aspirazioni. Nel settore propedeutico quest’anno sarà possibile iscrivere a Musica e Gioco i bambini e le bambine nati nel 2020, mentre potranno accedere allo studio individuale dello strumento i nati fino al 2016. Per iscriversi basta collegarsi al sito www.scuolaverdi.it e fare domanda entro il 30 giugno. I posti disponibili sono limitati. Si consiglia di affrettarsi per avere più possibilità di accoglimento della domanda. L’offerta degli strumenti disponibili, da sempre molto ampia, si arricchisce quest’anno nel settore classico con le classi di fisarmonica e flauto dolce, ma in questi ultimi anni si è molto rafforzato anche il settore della musica moderna, che offre opportunità di studio individuale per gli strumenti e per la vocalità, così come lezioni collettive di musica d’insieme per i gruppi e le band, che in questo ambito svolgono un ruolo determinante.

La scuola del Comune è da tempo impegnata nel costruire esperienze di musica d’assieme che assumono una particolare e specifica funzione educativa e valorizzano il percorso didattico degli studenti, sia nel dipartimento classico che in quello pop-rock-jazz. Fra i gruppi della scuola da ricordare l’orchestra Simple Symphony, diretta da Nadia Palmucci e Federica Baldi, formata da studenti dai 9 ai 13 anni; l’Orchestra d’Archi guidata da Marco Facchini formata dagli studenti più meritevoli delle classi di violino, viola e violoncello, che da anni si esibisce con successo in vari festival sia in Italia che all’estero; l’ensemble jazz Greens diretto da Massimiliano Calderai, che oggi conta 11 elementi, con età media 15 anni; la Magical Mystery Orchestra guidata da Riccardo Galardini, specializzata in particolare nel repertorio dei Beatles.