Per la Direttissima inizia il periodo più duro Fino ad agosto addio treni fra Pianoro e Vernio

Sta per arrivare il periodo più duro per i pendolari della Direttissima sulla tratta Prato – Bologna. Da domenica 11 giugno i lavori di ampliamento delle gallerie saranno a cadenza quotidiana, comportando la sospensione totale del servizio fra Pianoro e Vernio fino all’11 agosto. Fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio, invece, il passaggio dei treni sarà garantito fra le 5 e le 9 del mattino e fra le 16 e le 22. La sospensione del passaggio dei treni poi dal 12 agosto al 3 settembre riguarderà la tratta fra Pianoro e Prato. Infine dal 4 al 10 settembre stop totale al transito fra Pianoro e Vernio. Per spostarsi fra le due province, quindi, i pendolari non avranno alternativa che utilizzare i mezzi sostitutivi. Ci saranno così gli autobus che faranno la spola più volte al giorno fra Bologna e Prato, alcuni dei quali con fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro.

La situazione migliorerà parzialmente dall’11 settembre, con la ripresa della scuola. Fino al 12 novembre la circolazione fra Prato e Bologna sarà sospesa dal lunedì al venerdì solo nella fascia dalle 9.30 alle 13.30. Sono stati inoltre programmati 5 weekend di lavori: dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica, con sospensione totale della circolazione fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro. I weekend interessati sono quelli del 2324 settembre, del 78 ottobre, del 1415 ottobre, del 2122 ottobre e infine dell’1112 novembre. Da lunedì 13 novembre l’intera linea tornerà interamente disponibile. Ricordiamo che nel 2021 è stata completata la prima fase dei lavori, concentrata nella tratta Vernio – Prato, che ha visto impegnati nei cantieri fino a 300 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese con l’ausilio di 20 mezzi d’opera. E che l’ultimazione dei lavori sulla Direttissima è prevista per la fine del 2025.