Per il trekking il nuovo anello della Fontina Inaugurato ieri, l'Anello della Fontina è un percorso escursionistico di 6,7 km che collega Comeana ad Artimino. Lungo il tragitto si incontrano due fonti storiche, la Fontina e la Sorgente di Nocchia, oltre a tratti della Via Medicea e della Via degli Etruschi. Protagonista del luogo è l'antica fonte, conosciuta fin dal 1700 per l'acqua salubre.