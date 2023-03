Per Capolavori dietro le quinte arriva il sold out

Cuffie alle orecchie e via, fra gli angoli più segreti del Politeama: Dorian Gray fa il bis e parla agli studenti in inglese, la lingua originale del capolavoro di Oscar Wilde. Dopo il successo registrato fra ottobre e novembre, si replica con il format "Capolavori dietro le quinte" nato dalla collaborazione fra Politeama e compagnia Tpo, conosciuta a livello internazionale per gli spettacoli dedicati ai ragazzi, spesso costruiti sulla contaminazione tra i linguaggi. Sold-out le nuove otto repliche in inglese previste nella fascia mattutina da lunedì 6 a giovedì 9 marzo, con la partecipazione di otto classi dei licei Livi, Copernico, Gramsci-Keynes e San Niccolò con una replica straordinaria lunedì 20 marzo. Proprio la novità della voce narrante in inglese ha suscitato grande interesse fra i docenti che hanno colto l’opportunità di una fruizione diversa dell’opera letteraria a teatro, più interattiva e coinvolgente. In pratica, i giovani spettatori camminano, ascoltano, vivono un’esperienza attraverso le sale del Ridotto per poi affacciarsi sul palcoscenico. Per raccontare la tormentata storia d’amore fra Dorian Gray e Sybil Vane, la compagnia ha creato infatti una narrazione basata su un "paesaggio sonoro" reso immersivo grazie all’utilizzo delle cuffie silent system che verranno indossate dagli studenti. I capolavori della letteratura inglese dunque come fonte d’ispirazione per un’azione teatrale itinerante di circa 45 minuti, immaginata come il "dietro le quinte" di uno spettacolo in un percorso di stanze comunicanti, dove la vicinanza alla platea evoca tutto ciò che succede in teatro prima di entrare in scena.

A vestire i panni della ballerina Sybil Vane sarà la danzatrice Běla Dobiášová con la partecipazione di Matteo Gonfiantini nel ruolo di Dorian Gray mentre la voce narrante in madrelingua è affidata a Mark Smith e Emma Mc Phail. Capolavori dietro le quinte tornerà nella programmazione 20232024 con un nuovo capolavoro della letteratura inglese come sempre legato ad alcuni temi chiave delle nuove generazioni.