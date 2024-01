"Per anziani e non autosufficienti 375 milioni"

Ammontano a 375 milioni di euro le risorse per le attività destinate a persone anziane, non autosufficienti e con disabilità per il 2024. Lo stanziamento è stato approvato i giorni scorsi con una delibera presentata dall’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli nel corso dell’ultima seduta di giunta. Le risorse saranno destinate in gran parte a sostenere la domiciliarità e l’autonomia delle persone e a consentire il mantenimento degli anziani non autosufficienti nelle Rsa e nei centri diurni.

"Con questa delibera la Regione assegna alle Asl e alle Sds e Zone Distretto l’intero budget a disposizione per il 2024. Questo è importante affinché possa entrare da subito nella disponibilità e nell’attività di programmazione dei territori", il commento dell’assessora Spinelli.

Le risorse di questo piano verranno assegnate alle Società della Salute o alle Zone distretto. Secondo la ripartizione stabilita, 58 milioni di euro serviranno a garantire i servizi domiciliari rivolti a persone anziane non autosufficienti; circa 13 milioni di euro verranno utilizzati per il sostegno alla domiciliarità e all’autonomia alle persone con disabilità. Inoltre 219 milioni di euro saranno messi a disposizione delle Aziende sanitarie per l’inserimento ed il mantenimento degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti nelle Residenze sanitarie assistenziali e nei Centri diurni e 85 milioni per garantire servizi domiciliari a persone con disabilità.