"Pensiamo al campo. Serve un segnale"

Vincere e non pensare a quel che potrebbe succedere fuori dal campo in futuro. La prima squadra della Zenith Prato oggi alle 14.30 dovrà vedersela con il Corticella al Lungobisenzio in un altro scontro diretto salvezza del girone D di serie D. Impossibile non pensare a tutto il polverone che si è alzato in settimana attorno al reclamo presentato dal Cittadella Vis Modena, che ha aperto possibili scenari allarmanti in caso di effettiva irregolarità nel tesseramento del difensore Tempestini. Per precauzione, fino a che il giudice sportivo non si pronuncerà in merito, il giocatore non verrà inserito nelle note e quindi oggi non sarà a disposizione di mister Settesoldi, che dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Cellai e l’assenza per squalifica di Perugi.

E’ lo stesso allenatore bluamaranto, però, a cercare di riportare l’attenzione dei suoi sulle vicende di campo e a far concentrare tutti sulle vicende sportive mettendo in calcio d’angolo tutto il resto. "Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile per raggiungere sul campo la tranquilla salvezza. Quello che potrà succedere in questo momento non ci deve interessare, anche se è inevitabile che questi giorni siano stati diversi dal solito, a livello mentale, per i giocatori – commenta il tecnico pratese -. Il nostro pensiero deve andare al Corticella, che è una squadra rognosa, da categoria".

Gli avversari "hanno alcuni ottimi elementi in ogni reparto e sono molto aggressivi in mezzo al campo. Una squadra che non ti fa giocare bene e che è abituata ad approfittare delle situazioni sporche e delle palle a metà. Con una vittoria sono sicuro che ci metteremmo alle spalle anche tutto il chiacchiericcio che si è creato extra-campo. La stagione è ancora lunga e il nostro compito è quello di fare il massimo ogni domenica". Il Corticella, in effetti, non è squadra da sottovalutare e lotta come la Zenith Prato per evitare i play out, attualmente a 23 punti e con tre lunghezze da recuperare sui pratesi.

Nel 4-3-1-2 di Settesoldi, dunque, Brunelli dovrebbe nuovamente difendere la porta. In difesa sulla destra potrebbe agire Casini, con Cela e Pupeschi coppia centrale e con Fiaschi sulla sinistra. A centrocampo c’è grande abbondanza. Nistri sembra sicuro di una maglia da titolare, assieme con il rientrante Saccenti e uno fra Kouassi e Moussaid. Entrambi potrebbero anche giocare da trequartisti dietro le punte, così come Toci, che in settimana ha dato segnali importanti durante gli allenamenti. In attacco le due punte iniziali dovrebbero essere Falteri e Longo, con Mertiri pronto a subentrare a partita in corso.