Pellegrini attaccati dai calabroni nel bosco

Pellegrini attaccati dai calabroni. E’ accaduto, davvero, nei pressi del bacino idrico di Montachiello tanto che i pellegrini sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche per le punture rimediate dagli aggressivi insetti lungo il cammino. Sembra strano che ci sia un nido di calabroni a novembre ma evidentemente il clima di questi ultimi giorni ha permesso agli insetti di resistere fino a ora. E ne sono riprova i pellegrini che qualche giorno fa hanno interrotto la loro passeggiata perché attaccati dai calabroni. I pellegrini stavano percorrendo la tappa montemurlese del Cammino di San Jacopo in Toscana ma sono stati costretti a fermarsi per andare al pronto soccorso. Il problema, segnalato dal responsabile del Cammino all’amministrazione comunale, è stato risolto nel giro di poche ore grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Prato e della Vab di Montemurlo.

Il nido di calabroni, particolarmente aggressivi, era nascosto all’interno di un tronco nei pressi del bacino idrico di Montachiello verso Casa Lopi.

"Non appena siamo venuti a conoscenza del problema, abbiamo richiesto l’immediato intervento della Vab e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area infestata dai calabroni e smantellato il nido. - spiega l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero - Il Cammino di San Jacopo è percorso ogni anno da centinaia di camminatori e la loro sicurezza è per noi fondamentale Il Cammino sta contribuendo a far scoprire il nostro territorio da un altro punto di vista, quello del turismo lento, della scoperta della natura e dell’ambiente. Vorrei ringraziare i responsabili del Cammino di San Jacopo e degli stessi camminatori per le segnalazioni".