Pedibus, la grande festa. In 300 a scuola a piedi

Festa di fine anno giardini di via Turchia per i bambini del Pedibus. Un’occasione unica per far conoscere tra loro i tanti panda, orsetti, pinguini, lupetti, gufi, api, millepiedi, bassotti, che animano quotidianamente (o quasi) le colorate file di pedibus accompagnando circa 300 bambini e bambine a scuola lasciando a casa l’automobile. Da quest’anno oltre ai piccoli camminatori della primaria, si sono uniti anche i più piccoli dell’infanzia, che in alcuni casi hanno creato addirittura una loro linea dedicata.

Durante l’iniziativa, l’assessora alla mobilità Cristina Sanzò ha consegnato ufficialmente gli attestati di merito che ciascun iscritto al pedibus si è ampiamente guadagnato. Oltre alla merenda sono stati offerti anche simpatici gadget per ringraziare anche tutti i genitori accompagnatori che di fatto rendono possibile il progetto. Dall’inizio dell’anno i dati sono più che raddoppiati.

Elena Canna, referente Pedibus coordinato da Legambiente: "Le scuole inizialmente coinvolte erano 6 mentre adesso sono salite a 12, includendo anche le scuole dell’infanzia che nel frattempo si sono attivate - dice - le linee attive sono passate da 7 a 15; gli accompagnatori che inizialmente erano circa 40 ora sono quasi 80. Ma il dato più bello è quello sul numero di partecipanti iscritti alle varie linee: dai 107 del mese di settembre 2024 siamo passati a circa 300 bambini e bambine nel mese di maggio".