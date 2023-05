"Pecci dei lettori" Un nuovo festival tutto per i ragazzi

I giovani Under 25 e il loro rapporto con i libri. I linguaggi di scrittura 3.0 e l’importanza della lettura per le nuove generazioni. Saranno questi i temi trattati durante "Centro Pecci dei Lettori", una tre giorni in programma da giovedì a sabato al Centro per l’arte contemporanea. L’iniziativa, sostenuta da Chiantibanca, nasce dall’incontro fra "La Città dei Lettori" di Firenze (la kermesse dedicata al libro e alla letteratura che va avanti da sei anni) e "Centro Pecci Books - Voci, scritture e immagini del contemporaneo". L’ingresso è gratuito. Il primo appuntamento sarà l’incontro, alle 11 di giovedì, tra 200 studenti del liceo Livi e Bernardo Zannoni, che con il suo primo libro "I miei stupidi intenti" ha conquistato il Premio Campiello 2022. Il primo laboratorio con gli illustratori (alle 16,30) è affidato alla traduttrice Daniela Almansi, che presenterà "La Crociata dei Bambini". Alle 18, lo scrittore Premio Strega Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino dal 2017 fino all’edizione appena terminata, terrà "Presto saprò chi sono. Una lezione sull’arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ad Amelia Rosselli". Si proseguirà, alle 19,30, con "Le parole dell’Eros" – incontro del ciclo "Trilogia dell’Eros", a cura di Emanuele Cohen, con il disegnatore Giulio Mosca in dialogo con la linguista Vera Gheno. La giornata si concluderà alle 21 con un altro dialogo, quello fra Luca Starita e Mattia Insolia, che parlerà del suo secondo libro, "Cieli in fiamme".

La mattinata di venerdì si aprirà alle 10 con il laboratorio dell’illustratore Giovanni Colaneri, mentre alle 11 Giorgia Pallaoro presenterà il suo recente "Re Laurino". Alle 16,30, spazio al laboratorio "Disegnare le espressioni manga" con Caterina Rocchi, fondatrice e direttrice della Lucca Manga School, e alle 18 toccherà a "Robinson, Booktoker e Mercato editoriale", l’incontro con Sara Scarafia e alcune booktoker. Alle 19,30 la presentazione di "Quasi di nascosto", un’antologia under 25 pubblicata da Accento Edizioni, la nuova casa editrice di Alessandro Cattelan, e alle 21 il dibattito "Perché il Manga piace tanto ai giovani". Sabato la chiusura: alle 10 Alberto Lot e il suo nuovo libro, "Il dubbio", e alle 16 il laboratorio per famiglie "Librarsi - Libri ad Arte".

Francesco Bocchini