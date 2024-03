Pecci Books: tocca a Valeria Parrella

Edizione 2024 di Pecci Books: ultimo incontro del ciclo organizzato per la giornata della donna, un appuntamento, ancora una volta, in anteprima con una novità editoriale appena giunta in libreria. Sabato 9 marzo alle 18.30 l’ospite sarà Valeria Parrella (nella foto) con Piccoli miracoli e altri tradimenti (Feltrinelli), in dialogo con il giornalista Giorgio Bernardini. In questo libro di racconti, scritto da una lettrice di racconti, ci sono storie inventate e raccolte "all’incrocio tra l’umano e il divino, in quel punto della strada, cioè, in cui le storie quotidiane appaiono eroiche, quelle eroiche sono naturali e il destino non è altro che una delle possibili variazioni del caso". Storie nelle città, nei bar, sulla spiaggia, tra i clochard e durante una partita di tennis. Valeria Parrella vive a Napoli, è autrice di romanzi, racconti, sceneggiature e opere teatrali. Fra questi Mosca più balena (minimum fax, 2003; Premio Campiello Opera Prima), Per grazia ricevuta (minimum fax, 2005; finalista nella cinquina del Premio Strega), Lo spazio bianco (Einaudi), da cui Francesca Comencini ha tratto l’omonimo film, e Almarina (Einaudi, 2019; finalista nella cinquina dello Strega). Per Feltrinelli ha pubblicato La Fortuna (2022, Premio letterario internazionale Mondello – Opera Italiana). Da anni collabora con settimanali e quotidiani.