Pecci Books Festival. Tre giorni tra arte e libri per leggere il presente. Tutti i protagonisti

Alcuni sono freschi di stampa, altri sono in prossima uscita. Pianeta libri in scena al Centro Pecci, dove la parola va a braccetto con l’arte nel nome della contemporaneità, crea comunità, diventa motore di crescita civile. Questa la filosofia di "Centro Pecci Books Festival", terza edizione, da giovedì 7 a sabato 9 novembre. E su quel palcoscenico saliranno nomi noti e meno noti del panorama editoriale italiano: Benedetta Tobagi, Angela Lombardo, Greta Olivo, Chiara Tagliaferri, Alessandro Sanna, Nello Scavo con Adriano Sofri, Nicola Macchione, Diego Passoni, Valeria Montebello, Giulia Pastorino, Loredana Cirillo, Silvia Giagnoni. Tre giorni all’insegna della contaminazione fra arte e libri, alla ricerca di nuovi linguaggi per raccontare il mondo contemporaneo. "Leggere il presente", il sottotitolo di questa terza edizione, fa da leit motiv a una rassegna che si apre a realtà culturali e scuole del territorio, in primis l’istituto Marconi, associazione Ipazia, Teatro Metropopolare e per la prima volta la storica Corraini Edizioni legata a Bruno Munari, anima del dipartimento educazione del Pecci negli anni Novanta. "Il nostro obiettivo è creare comunità – sottolinea il direttore Stefano Collicelli Cagol - lo facciamo anche ospitando alcune voci del panorama editoriale: un centro per l’arte contemporanea s’interroga sul presente e il futuro anche attraverso il pensiero, le storie e le riflessioni di chi sta scrivendo". La rassegna di autori e autrici curata da Giacomo Forte inizierà giovedì 7 novembre, alle 19, con Valeria Montebello in dialogo con le pratesi @chiaredilettanti: il suo libro, "Succede di notte", rappresenta il romanzo-manifesto di un’intera generazione, quella dei millennials.

Venerdì 8 novembre, alle 18, sarà la volta di Chiara Tagliaferri con il terzo volume del progetto politico-letterario realizzato con Michela Murgia, "Morgana – Il corpo della madre". Pagine romanzate che diventano anche una famosa serie tv come "Mare Fuori": alle 19.30 l’autrice, Angela Lombardo, sarà in dialogo con Livia Gionfrida di Teatro Metropopolare. Alle 21, un grande ritorno al Pecci di Benedetta Tobagi, in dialogo con l’associazione Ipazia, reduce dalla pubblicazione dell’ultimo libro, "Le stragi sono tutte un mistero". Ultimo appuntamento del festival con un’autrice pratese, sabato 9 novembre: ospite Silvia Giagnoni con il suo primo romanzo "Alabama Hunt", alle 19.30. Dalle presidenziali Usa alle guerre alle porte dell’Europa, sempre sabato ma alle 11, con l’inviato Nello Scavo: l’autore de "Il salvatore di bambini – Una storia ucraina", sarà in dialogo con Adriano Sofri e Giacomo Cocchi. Venerdì 8 novembre, la scrittrice Greta Olivo dialogherà con gli studenti del Marconi, partendo dal romanzo d’esordio "Spilli", mentre il giorno prima, 7 novembre, toccherà a Giulia Pastorino con "Se fossi Ugo".

La manifestazione vede il contributo di ChiantiBanca e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Per Fabrizio Pagliai di ChiantiBanca, "è motivo di orgoglio essere partner di una primaria istituzione culturale ed è più che giusta la scelta di coinvolgere nella rassegna le scuole e i giovani" mentre per la presidente della Fondazione Diana Toccafondi "leggere la parola porta con sé lo sguardo interrogativo di chi al presente non vuole essere conformato". Quello fra Prato e gli scrittori è un legame speciale ed è la sindaca Ilaria Bugetti a ricordarlo. "Questa rassegna s’inserisce nel Dna della nostra città che ha sempre avuto un bel fermento letterario grazie a illustri scrittori diventati Premi Strega". info: www.centropecci.it

Maria Lardara