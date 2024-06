Paura in piazza Ciardi. Aggredisce una donna e cerca di violentarla. Fermato dalla polizia

Grave episodio di tentata violenza sessuale nel cuore dlla notte e nel pieno del centro storico cittadino. Il fatto è accaduto in piazza Ciardi, vicino alla stazione di Porta al Serraglio, poco dopo le 4 e mezzo di mattina. Protagonisti una donna 52enne, vittima dell’aggressione che per fortuna non si è trasformata in una violenza sessuale vera e propria, e un trentenne di nazionalità nigeriana, alla fine arrestato. La volontà dello straniero non si è concretizzata grazie all’intervento tempestivo delle Volanti della polizia di Stato, allertate da una telefonata al centralino della questura.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti di polizia, la donna, una russa residente a Pistoia, stava attraversando piazza Ciardi, quando è stata avvicinata dal nigeriano. Il trentenne avrebbe manifestato da subito le sue intenzioni non corrisposte dalla donna. La 52enne così ha cercato di difendersi dai vari approcci provati dallo straniero, che cercava in tutti i modi di consumare una rapporto sessuale con la donna.

Ad un certo punto, visto la resistenza opposta dalla vittima, l’uomo l’ha spintonata e l’ha fatta cadere a terra. In questo frangente ha provato anche a slacciare la cintura dei pantaloni indossati dalla 52enne. Una scena che a quanto pare, nonostante l’orario, non è passata inosservata a qualcuno dei residenti della popolata zona.

Così quando sono arrivati in piazza Ciardi, i poliziotti della Volante hanno trovato il nigeriano con i pantaloni abbassati e la donna sdraiata di fianco a lui.

Con non poca fatica e difficoltà, gli agenti sono intervenuti per fermare l’uomo, che ha subito opposto resistenza durante le fasi dell’arresto. Infatti, il trentenne, che, dalla banca dati della polizia, risulta un cittadino nigeriano senza fissa dimora, affetto da sordomutismo, già gravato da precedenti penali e di polizia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, ha colpitogli operatori intervenuti con calci e pugni. Si è scagliato anche contro uno degli agenti, assestandogli un morso alle mani.

La donna, comprensibilmente sotto choc per lo scampato pericolo, ha dichiaro alla polizia di essere intenzionata a denunciare l’accaduto, tanto da presentarsi immediatamente in questura per procedere nei confronti de suo aggressore.

Una nottata concitata che si è chiusa con l’arresto del trentenne per violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del magistrato di turno è stato tradotto al carcere della Dogaia, dove rimarrà in attesa del rito di convalida dell’arresto. Non è la prima volta che la piazza Ciardi e dintorni si trasforma in teatro di tensioni: nel primo pomeriggio del 24 novembre scorso si scatenò una maxi rissa. Un gruppo di nordafricani si scontrò nel giardino con botte e urla . Per fortuna alla stazione del Serraglio erano in corso i controlli quasi quotidiani disposti della questura, così alla prima segnalazione cinque volanti intervennero in piazza dividendo i due gruppi, anche se con difficoltà.