Paura al campo sportivo, soffoca per un boccone. La manovra di Heimlich lo salva

Prato, 27 marzo 2023 - La freddezza di capire il pericolo in un attimo, la prontezza di intervenire mettendo a frutto gli insegnamenti di decine di corsi di primo soccorso. Alla fine a Piero Giacomelli, presidente dell’associazione pratese "Regalami un sorriso", è capitato di dover passare dalla teoria alla pratica: sabato pomeriggio al campo di atletica "Betti" di Soffiano, a Firenze, poco prima dell’inizio della gara "Batti il 5mila". Un giudice di gara stava mangiando della schiacciata quando un boccone gli ha ostruito le vie repsiratorie: un flebile lamento per chiedere aiuto e poco tempo per intervenire. Per chi crede nel destino c’è da dire che non era la sua ora: vicino a lui c’era Giacomelli, che è intervenuto con la manovra di Heimlich. Un paio di colpi ben assestati e il boccone è uscito.

Vicino al giudice di gara c’era anche una dottoressa: "Il fatto di essere lì con lei vicino mi ha rassicurato", dice Giacomelli, che si schermisce: "Mica sono un eroe. Certo, se non fossi intervenuto penso che sarebbe potuta finire male, ma per fortuna c’era anche la dottoressa e ci avrebbe pensato lei".

Modestia a parte, è significativo che sia stato proprio Giacomelli a trovarsi in questa situazione: lui che con la sua associazione benefica "Regalami un sorriso" da anni si impegna per diffondere la cultura del primo soccorso. In primis raccogliendo fondi alle corse podistiche con le foto che poi vengono scaricate dai podisti con delle donazioni che permettono di acquistare e donare defibrillatori alle realtà del territorio: proprio sabato Giacomelli ha consegnato il 173° apparecchio salvavita donato in questi anni, stavolta alla società Il Ponte di Scandicci. Ma anche sponsorizzando e promuovendo corsi di primo soccorso dove si insegna anche la manovra di Heimlich. Una lezione che Giacomelli sembra aver appreso bene.