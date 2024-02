Patto Terminale e Met all’insegna di Beckett. I titoli nelle altre sale

Da oggi al Terminale Cinema sarà in programmazione "Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett" (oggi alle 21.15 in versione originale con sottotitoli), un biopic dedicato a maestro del teatro dell’assurdo, che nei prossimi giorni sarà anche nel programma del Metastasio con la rappresentazione di Aspettando Godot (da giovedì 8 a domenica 11 febbraio), nella messa in scena del regista greco Theodoros Terzopoulos. Per l’occasione, Metastasio e Terminale propongono ai rispettivi spettatori un’offerta che dà diritto all’ingresso scontato al cinema con il biglietto del teatro e viceversa. Sempre al Terminale proseguono le proiezioni di Perfect Days, l’ultimo capolavoro di Wim Wenders.

Quattro le proposte di oggi al cinema Eden di via Cairoli: Pare Parecchio Parigi 16-18.15-21; Dieci minuti 22.30; The Holdovers – Lezioni Di Vita 16-18.30-21; Povere creature 17-20.45. Al cinema Pecci per la mini rassegna legata alla mostra "Diego Marcon. Glassa" Starship troopers alle 20 e The blair witch project alle 22.30, entrambi in versione originale con i sottotitoli.