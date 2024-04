"Patto sociale coi commercianti". E manager per sviluppare il turismo

PRATO

"Il commercio, la rete dei negozi di vicinato, il mercato ambulante, la valorizzazione del settore sono parte integrante, attiva e vitale della città. Una parte che sarà protagonista del nuovo patto sociale che dovremo scrivere per una condivisione di obiettivi, regole, prospettive". Il candidato sindaco del centrodestra, Gianni Cenni, mette a fuoco la parte di programma riguardante il commercio sottoscrivendo anche il patto proposto da Confesercenti e basato su quattro punti: incentivi economici per le nuove aperture commerciali in modo da contrastare la desertificazione di strade e piazze, gestione manageriale del turismo per una efficace promozione del territorio, contenimento dell’imposizione fiscale di competenza del Comune, riqualificazione del mercato centrale di viale Galilei. L’incontro con l’associazione si è svolto nella sede dell’associazione in via Pomeria, con il presidente Stefano Bonfanti e il direttore Ascanio Marradi. Davanti ad associati e referenti delle categorie, Gianni Cenni ha parlato del programma elettorale: "Sarà allargato, condiviso e concertato attraverso l’ascolto del territorio. La partecipazione è una pratica che parte da questo. Ascolto dei cittadini e di tutte le realtà che compongono il nostro tessuto. Nel patto ci sono punti che compaiono già nel mio programma". Tra questi anche sicurezza e decoro.

"Sono due questioni con un legame forte tra loro – ha detto Gianni Cenni – luoghi curati, accoglienti, puliti sono di per sé luoghi fruibili, alla portata dei cittadini, qualificanti per il commercio, incentivanti per sviluppare socialità. La polizia municipale di prossimità con pattuglie di zona costantemente attive sul territorio e la squadra antidegrado formata da Municipale, Alia e Consiag Servizi, saranno i fari sempre accesi sulla città in grado di dare risposte pressoché immediate alle segnalazioni e di monitorare i luoghi per arginare sul nascere fenomeni di degrado, di rischio, di microcriminalità". Infine la gestione manageriale del turismo con la creazione di società di diritto privato a partecipazione pubblica che si occupino di sviluppare un sistema di conoscenza e promozione del territorio sotto tutti i punti di vista.

bl