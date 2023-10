"Pattinaggio. Pochi spazi al PalaRogai"

Un’interrogazione per fare il punto sull’impiantistica sportiva focalizzandosi sul pattinaggio artistico, anche perché c’è una società a rischio chiusura a causa del ridotto numero di ore che avrebbe a disposizione per gli allenamenti. E’ quanto ha protocollato nei giorni scorsi Claudiu Stanasel, consigliere del Centrodestra, a proposito del PalaRogai. Nel mirino del vice-presidente del consiglio è finita in questo caso la vicenda dello Skating Club (la società nata qualche anno fa dall’Accademia di Pattinaggio San Niccolò) che conta attualmente una cinquantina di pattinatrici, ma che rischierebbe di chiudere. Il motivo? La difficoltà nel trovare spazi in cui allenarsi, che per quanto riguarda il palazzetto dello sport si sarebbero ridotti ad un’ora e mezza a settimana. Si tratta di una storia non inedita, che fra alti e bassi si trascina da oltre un quadriennio.

"Ho deciso di protocollare un’interrogazione – ha spiegato Stanasel – per chiedere al sindaco Biffoni quali sono le intenzioni di questa amministrazione sul pattinaggio e per questa specifica situazione. La chiusura dello Skating Club Prato sarebbe un fallimento per tutta la nostra città. Ed è per questo che ritengo sia doveroso dare subito una risposta chiara e concreta".