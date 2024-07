Pastorale del lavoro a Fulvio Barni

Il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato Fulvio Barni (foto) nuovo direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Prato. Ventiquattro anni, laureato in Scienze politiche, sta conseguendo la laurea magistrale in Politica, istituzioni e mercato all’Università di Firenze ed è tra i più giovani in Italia a ricoprire questo incarico. Barni è della parrocchia di San Paolo, dove segue il gruppo giovanile, ed è impegnato nei temi del sociale con il Progetto Policoro. Insieme al direttore è stata rinnovata l’equipe diocesana, composta da: Lorenzo Vacirca, Gabriele Agati, Benedetto Mucci, Sara Paulli, Francesco Spinelli, Maria Laura Cheli e Ester Macrì. Barni sostituisce Michele Del Campo, nominato alla guida dell’Ufficio dal vescovo Agostinelli e poi confermato dal vescovo Nerbini. "Ringrazio Michele per aver guidato l’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro con grande passione e competenza – dice monsignor Nerbini –, ha dimostrato di saper stare al passo con le novità e le problematiche del tempo, interagendo e dialogando con le istituzioni per favorire e proporre soluzioni alle questioni sociali del territorio". Il primo impegno per Barni come direttore è la partecipazione alle Settimane sociali dei cattolici dal 3 al 7 luglio a Trieste. Oltre a lui, della delegazione pratese fanno parte Sara Paulli e Viviana Manasci. Sarà presente il vescovo come delegato per i problemi sociali, lavoro, giustizia e pace, custodia del creato della Conferenza episcopale toscana.