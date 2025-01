Passeggiate tra storia e natura: tappa ai Ciliani. E una serata in allegria

Prato ieri e oggi: 60 anni di storia del quartiere dei Ciliani e della sua parrocchia: è il titolo dell’appuntamento di domenica a cura del gruppo Passeggiate tra storia e natura. Il ritrovo è alle 14.45 alla Chiesa del Sacro Cuore in via Ofanto, la passeggiata partirà alle 15 con lo storico Fabrizio Trallori. L’iniziativa è gratuita, la prenotazione obbligatoria entro oggi alle 18, con una mail a [email protected], indicando nome, cognome, indirizzo.

Al termine della passeggiata si potrà visitare la mostra fotografica nei locali di Comunità Viva in via Fiorello Bini, da poco inaugurata per festeggiare i 60 anni della parrocchia. Seguirà la presentazione del libro di Egisto Nino Ceccatelli realizzato in occasione dei 25 anni di attività delle Passeggiate tra storia e natura. Al termine ci sarà una cena con pietanze liberamente preparate dai partecipanti, a cui sarà richiesto anche di portare acqua e vino a discrezione.

La serata sarà allietatà da musica di vario genere per ballare e divertirsi insieme. Per recuperare i costi della serata è richiesto un contributo di 5 euro a persona da pagare al momento. Per prenotare serata e cena basta un whatsapp al numero 334 1695051. Si può partecipare alla serata anche senza partecipare alla camminata e viceversa.