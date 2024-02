Party girl, sfilano le donne. Per avere cura di se stesse

Una sfilata di moda di capi confezionati con solo tessuto made in Prato e, soprattutto, in passerella modelle diverse dai soliti canoni: donne con percorsi oncologici, in riabilitazione da dipendenze, che stanno affrontando un lutto, con disabilità, appartenenti alla comunità Lgbtqia, donne di fronte a sfide particolari. E’ il progetto Party girl a cura dell’associazione T-essere Incontri, che rilancia e arricchisce l’esperienza conclusa nel 2019 con una sfilata che ebbe un grande successo al Museo del Tessuto. "Con questo progetto – spiega l’ideatrice Elisa Bardazzi – vorremmo offrire alle donne che parteciperanno un loro personale momento in cui possano essere se stesse, nella loro bellezza e unicità e mostrarlo con orgoglio a chiunque le guardi. Non si tratta quindi di una semplice passerella di abiti, ma di una vera e propria performance che vedrà coinvolte donne provenienti da contesti sociali eterogenei e da storie di vita apparentemente lontane tra loro. Dalle più antiche figure femminili del tessile, le rammendine, storica testimonianza della nostra realtà tessile pratese, alle donne che hanno subito abusi fisici e psicologici". Per arrivate a questo T-Essere incontri con Elisa Bardazzi, Eleonora Tesi e Francesca Adinolfi organizzerà da fine febbraio uno/due incontri al mese della durata di due ore ciascuno a cura di Giulia Cavallini, psicologa e psicoterapeuta specializzata in teatro terapeutico, e di Stefania Conversano esperta in body work e traumi emozionali legati al corpo e alla sua espressione.

Il percorso è aperto a tutte le donne con età compresa tra i 18 e i 70 anni: "Donne provenienti da qualsiasi vissuto, etnia e credo religioso sono benvenute a esplorare il proprio corpo e potenziare l’autostima in un percorso collettivo e al contempo personalizzato", aggiunge Bardazzi. Grazie a Party girl, spiega ancora l’ideatrice, "la donna sarà al centro di un percorso di riscoperta delle proprie risorse e potenzialità". Un percorso di crescita personale che avrà appunto come punto di arrivo la sfilata di moda con tessuti provenienti dalle realtà tessili pratesi donati per l’occasione.

Per iscrizioni e informazioni https://www.facebook.com/tessereincontri/ o via mail [email protected]