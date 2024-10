Parte la ginnastica dolce. Iscrizioni ancora aperte ai corsi per gli anziani Il Comune di Carmignano e la polisportiva Colline Medicee offrono corsi di ginnastica dolce per anziani residenti o over 65. Le lezioni si terranno in diverse sedi, con iscrizioni ancora aperte. Costo 100 euro, certificato medico obbligatorio. Chi non rientra nei requisiti potrà partecipare pagando 150 euro. Età minima per iscriversi: 55 anni.