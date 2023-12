Parrucchieri nel mirino. Un altro furto nella notte: "E’ la terza volta, ora basta"

Dopo via Bologna, stavolta tocca a un parrucchiere di via Badiani (zona viale Galilei) fare i conti con i ladri. Si tratta del salone Agostinelli e a questo punto c’è la sensazione che i negozi di bellezza siano finiti nel mirino di un gruppo di malviventi visto il colpo dell’altro giorno da Mario One. I ladri sono entrati in azione mercoledì notte, hanno forzato la porta del negozio e si sono subito diretti verso la cassa. Qui non hanno trovato denaro e così hanno spostato la loro attenzione su un computer, sul cellulare del negozio e su qualche prodotto estetico. Il colpo in tutto è durato circa un minuto, giusto il tempo di portare via quanti più oggetti possibile, anche perché dopo avere forzato la porta d’ingresso è subito scattato l’allarme. A scoprire il colpo in mattinata è stato il barista dell’attività commerciale a fianco al parrucchiere, che ha dato l’allarme al titolare Silvano Agostinelli, commerciante noto in città anche per il suo impegno civico in politica con La Città per Noi.

"C’è grande amarezza – commenta –, perché è la terza volta che veniamo colpiti dai ladri, e perché il furto arriva poco dopo l’alluvione che ci ha toccato direttamente a livello privato. Insomma, abbiamo chiuso in bellezza il 2023". L’altro dispiacere è dettato dal fatto che nel pc c’erano tutti i dati dei clienti relativi ai trattamenti tricologici, di cui Agostinelli è accreditato specialista da decenni. "Questo è il danno più grande – aggiunge –, perché ora ci sono da recuperare tutte le informazioni. L’altra amarezza deriva dal tempo perso per sistemare tutto il negozio, che non ci ha consentito fin da subito di poterci mettere a disposizione della clientela".