Parole, leggere il mondo che cambia. C’è Vera Gheno

Inizia oggi alle 18.30 nel salone consiliare del Comune "ParOle - Leggere il mondo che cambia" la rassegna organizzata dal presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli in collaborazione con Chiara Agostini e Diletta Capocchi (content creator di @chiaredilettanti, nella foto) e Federico Vergari (giornalista, autore e consulente del Salone Internazionale del Libro di Torino). In programma ci sono sette appuntamenti mensili, da marzo a giugno e da ottobre a dicembre, a cui prenderanno parte autrici e autori del panorama letterario contemporaneo, ma anche del mondo del giornalismo. Ogni incontro partirà da una parola chiave che verrà accostata a uno o più libri. Il primo appuntamento sulla parola "Parole" vedrà protagonista la sociolinguista Vera Gheno che, stimolata dalle domande di @chiaredilettanti, parlerà del suo ultimo libro Grammamanti, pubblicato da Einaudi. L’ingresso è libero, non è necessaria la prenotazione. "L’idea di questa rassegna – dice il presidente del consiglio comunale Tinagli – nasce con l’obiettivo di favorire un momento di riflessione aperto a tutti grazie agli stimoli di persone del mondo della cultura, che ci permettano di leggere il mondo che cambia ad una velocità sempre più rapida".