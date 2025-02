Parole di Faber. Al Politeama si canta De André

Torna la musica d’autore al Politeama, venerdì alle 21, con Parole di Faber, il concerto dedicato a Fabrizio De André, con la voce di Andrea Filippi, incredibilmente vicina a quella del grande cantautore italiano. Il concerto, organizzato da un gruppo di professionisti esperti e appassionati, prevede l’esecuzione di tutti i grandi successi di De André, come Bocca di Rosa, La Guerra di Piero, Andrea e il Pescatore. Gli arrangiamenti utilizzati nello spettacolo sono fedeli alle versioni live e originali delle canzoni di Faber, oltre alle versioni create in collaborazione con i Pfm. Inoltre, per valorizzare al meglio la poesia e la musicalità delle sue canzoni, sono riproposti anche strumenti etnici o particolari che De André e i suoi collaboratori avevano utilizzato, come il Bouzuki, la fisarmonica, il flauto di pan e i sintetizzatori. Anche l’allestimento audio e luci sono di grande qualità e contribuiscano a creare un’esperienza coinvolgente. Sul palco I Notturni, una band composta da musicisti, tutti diplomati al conservatorio, che hanno svolto accurato lavoro di studio e ricerca sul repertorio di De André. I Notturni sarebbe stato il titolo dell’ultimo lavoro del cantautore rimasto incompiuto e mai pubblicato a causa della sua prematura scomparsa.

È con questo tributo che la band I Notturni mantiene in vita le opere di Fabrizio De André, offrendo al pubblico l’opportunità di apprezzare la sua musica e il suo straordinario talento. Con la loro passione e professionalità, i Notturni sono riusciti a creare uno spettacolo che sta avendo un grande successo in tutti i teatri italiani: per il concerto di venerdì al Politeama i biglietti sono quasi sold out, gli ultimi si possono acquistare su Ticketone. Lo spettacolo è organizzato da Fonderia Cultart. La stessa Fonderia ricorda infine che c’è tempo fino ad oggi per avere il rimborso del biglietto dello spettacolo di Guido Damini previsto domani sera al Garibaldi, annullato per motivi organizzativi indipendenti dall’artista. La richiesta deve essere fatta attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.