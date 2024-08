Parole cantate e letture. Una serata sulle diversità

Quando teatro e canto si uniscono per dare un calcio a ogni forma di discriminazione. Parole cantate, parole in scena: un esempio della sinergia fra Teatro Metropopolare, il collettivo teatrale diretto dalla drammaturga e regista Livia Gionfrida, e la formazione corale Choreos diretta dal maestro Simone Faraoni, era stato il concerto a maggio all’interno del carcere La Dogaia (purtroppo salito alle recenti cronache per l’ultimo caso di suicidio dietro le sbarre: qui Metropopolare lavora da tanti anni con un progetto di residenza artistica).

Stavolta l’incontro fra Metropopolare e Choreos avverrà sul palco del giardino Buonamici, una delle location dell’estate pratese, domenica 4 agosto (alle 21.15).

Le due realtà proporranno una serata di canti e letture sul tema delle diversità e contro ogni forma di discriminazione: l’evento s’inserisce all’interno delle iniziative del centro antidiscriminazione della Provincia, un organismo con compiti di monitoraggio, informazione e tutela nei confronti delle persone vittime di discriminazioni.

In occasione della serata, saranno illustrate le attività del centro, le sue attività e le associazioni che ne fanno parte. Choreos è una formazione corale composta da donne e uomini di tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere, senza distinzioni: una realtà inclusiva e aggregativa che nasce nel 2018 diretta dal Maestro Simone Faraoni. Attraverso la pratica del canto e la socialità, l’obiettivo è contrastare le discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, la transfobia, la misoginia e qualsiasi forma di pregiudizio. Ingresso libero.