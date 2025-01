Pari del Circolo Prato 2010 3-3 con l’Alfa Food Bagnolese

Il girone di ritorno di serie A1 maschile del Circolo Prato 2010 inizia con un pareggio pirotecnico per 3-3 con l’Alfa Food Bagnolese. Nel match iniziale Gionis Panagiotis, dopo aver perso il primo set, ha sconfitto Jordy Piccolin per 3-1. La Bagnolese ha trovato subito il pareggio grazie al successo di Francisco Sanchi, che ha battuto 3-2 Giacomo Allegranza. Sull’1-1 Rafael De Las Heras è riuscito a prevalere (3-1) sul russo Kirill Skachkov e a dare il vantaggio alla Bagnolese, ma il greco Panagiotis, beniamino di casa, si è imposto per 3-0 su Francisco Sanchi ristabilendo subito l’equilibrio. Sul 2-2 Kirill Skachkov ha sconfitto Jordy Piccolin per 3-2 (11-6, 11-9, 5-11, 4-11, 11-5), facendo illudere il Circolo Prato 2010, ma nell’ultimo match Giacomo Allegranza non è riuscito a controbattere alle offensive di Rafael De Las Heras. Giusto il 3-3 finale, con applausi: "E’ stato un bello spettacolo. Quando abbiamo la formazione al completo possiamo giocarcela con tutti" spiega Giorgio La Rocca, vicepresidente dei pratesi.