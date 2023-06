Paperino dedica il circolo dem a Massimo Carlesi

Il circolo Pd di Paperino sarà intitolato a Massimo Carlesi, ex assessore e protagonista degli ultimi decenni della vita politica e associativa della città scomparso a marzo. La cerimonia di intitolazione si terrà oggi alle 10 negli spazi di via dell’Alloro 14, sede del circolo Arci del paese, dove verrà apposta anche una targa commemorativa. A presenziare all’iniziativa ci sarà anche la moglie di Carlesi, insieme a una delle figlie. Una richiesta espressa da parte dello stesso circolo Pd, che voleva omaggiare Carlesi nel migliore dei modi. A volere fortemente l’intitolazione del circolo a Carlesi è stato Alberto Scermino, segretario del Pd di Paperino, legato all’ex assessore comunale da una forte e lunga amicizia. Per l’occasione saranno presenti anche il segretario toscano del Pd, Emiliano Fossi, quello provinciale pratese Marco Biagioni e il segretario del circolo di Cafaggio Luca Bof.

"Massimo ha fatto tanto per il quartiere – spiega Scermino –, sia da presidente della circoscrizione sud, che da assessore comunale. Era sempre presente, attento ad ascoltare e risolvere i problemi. E poi conosceva bene il territorio, le sue difficoltà e le necessità. Ricordo anche l’impegno per il campo sportivo, che adesso piano piano sta per vedere la luce. Ma anche per cercare di venire incontro alle richieste più piccole, ma comunque importanti, dei vari abitanti di zona. Massimo d’altronde metteva il cuore in tutto ciò che faceva e così dopo un colloquio con gli iscritti del circolo abbiamo deciso tutti assieme che era giusto intitolargli questi spazi". L’intitolazione in programma oggi è aperta anche alla cittadinanza, così da poter mandare un abbraccio simbolico a Carlesi, scomparso prematuramente lo scorso marzo a 67 anni dopo una lunga malattia.

"Conoscevo Massimo da 50 anni – conclude Scermino – La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in città ed è giusto ricambiare il suo impegno".

Stefano De Biase