Paolo Coscione lascia Italia Viva e passa a FI "Rispecchia i miei valori"

"Forza Italia è attrattiva e rappresenta i valori in cui tanti italiani si riconoscono". Ne è convinto Paolo Coscione, già responsabile giovanile di Italia Viva a Prato, che ha deciso di cambiare partito aderendo da poco a Forza Italia. "Forza Italia è l’unico partito – dice Coscione – in grado di rappresentare i valori liberaldemocratici, del garantismo, dell’europeismo, che sono i miei valori. Trovo solo in Forza Italia, inoltre, quella concretezza di cui c’è tanto bisogno in un momento storico come questo. Ringrazio l’pnorevole Erica Mazzetti e tutti i dirigenti di Forza Italia per l’accoglienza. Sono pronto a mettermi subito al lavoro".

L’arrivo di Coscione, poco dopo quello di Silvia Guarducci (da Azione), testimonia che il lavoro di radicamento sui territori, Prato su tutti, sta premiando gli sforzi degli azzurri, dicono dal partito. "Accolgo con piacere anche Paolo nella squadra di Forza Italia – aggiunge Mazzetti–. Abbiamo bisogno di persone volenterose e competenti. Ci siamo tutti rimboccati le maniche – conclude – per potenziare la nostra presenza sui territori e i primi frutti stanno già arrivando: continuiamo così".