Panathlon, un meeting dedicato a Regalami un Sorriso

Prato, 22 maggio 2025 – Meeting Panathlon dedicato alla benemerita associazione pratese Regalami un sorriso. Nel corso dell’incontro promosso dal Panathlon Club di Prato, il presidente dell’associazione “Regalami un sorriso”, Piero Giacomelli, ha raccontato la genesi e il cammino di quella che oggi è molto più di un’agenzia fotografica dedicata allo sport: è un progetto di vita che trasforma le immagini in strumenti concreti di solidarietà. Un racconto che non poteva prescindere dalla storia personale di chi ha dato origine a tutto questo. Perché per comprendere davvero la forza che ha spinto “Regalami un sorriso” a nascere e crescere, era necessario tornare indietro nel tempo, a quel momento in cui Piero – atleta e maratoneta – si è trovato a combattere una corsa diversa: quella contro la malattia oncologica.

Qui le foto della serata

“Da ex atleta ho vissuto la cura come una corsa interiore, una gara contro il buio in cui non si può mollare”, ha raccontato Giacomelli, accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di memoria, dolore, determinazione e poesia. Una maratona dell’anima in cui ogni ricordo, ogni desiderio, ogni sorriso strappato alla sofferenza diventava un passo avanti. E così la scrittura e le emozioni condivise sono diventate, per molti, un punto di riferimento, una fonte di forza. In questi anni molti malati di tumore hanno ritrovato, nelle sue parole, la voglia di lottare. La testimonianza ha toccato corde profonde, suscitando commozione e applausi sinceri, fino a culminare nel racconto delle numerose iniziative benefiche realizzate nel tempo: otto tra ambulanze e automediche donate, oltre 200 defibrillatori distribuiti e centinaia di persone formate alle manovre salvavita BLSD. Un impegno concreto che ha già permesso di salvare 11 vite, segno tangibile che nulla è stato fatto invano.

A chiusura della serata, il presidente del Panathlon Club di Prato Massimiliano Martini e l’intero consiglio direttivo hanno voluto esprimere il proprio sostegno all’associazione con un generoso contributo liberale, riconoscendo così il valore profondo di un impegno che unisce sport, umanità e solidarietà.