Panathlon e gli studenti . Premio Fair Play sport

Un omaggio a Riccardo Agabio, storico dirigente dello sport pratese e nazionale scomparso pochi mesi fa. Ed una lunga lista di giovanissimi premiati, per aver saputo coniugare il successo nello sport con la correttezza ed il rispetto per l’avversario. E’ quel che prevedeva l’edizione 2025 del "Premio Fair Play Scuola e Sport", la cui cerimonia si è tenuta ieri alla presenza fra gli altri della sindaca Ilaria Bugetti, del presidente del Panathlon Massimiliano Martini, del delegato del Coni Massimo Taiti e del presidente di Ansmes Urano Corsi. L’iniziativa, ideata dal Panathlon intende promuovere "i valori del fair play nel mondo della scuola e dello sport, valorizzando i comportamenti che mettano al primo posto il rispetto di se stessi, degli altri e delle regole, valori riassunti con il concetto di fair play". L’evento si è aperto con un ricordo di Agabio, ex-vicepresidente nazionale del Coni: alla moglie Adriana Biagiotti è stato consegnato in sua memoria il premio dell’Ansmes, presieduta da Urano Corsi. E’ stato conferito il "Premio Domenico Iannacone" al professor Mauro Alberto Brucini. Ed il "Premio Carla Pitigliani", andato alla giovane Ester Conti dell’I.C. Pertini di Vernio e a Gianmarco Giovannelli del Conservatorio San Niccolò. Per quel che riguarda gli alunni-sportivi delle scuole medie, le pergamene per il Premio Fair Play Sport" sono andate a Adele Attucci, Giovanni Bartoloni (per l’I.C. Bartolini) Alessia Paolieri, Edoardo Casini (per l’I.C. Cironi) Ginevra Piccolo, Giorgio Galardelli (per l’I.C. Convenevole) Gabriele Boniti, Marco Gravante (I.C. Don Milano) Sophie Calandrelli, Martina Stabile (I.C. Ghandi) Sofia Sportelli, Giorgio Guastini (I.C. Il Pontormo) Giulia Sozzi, Simone Salvi (I.C. Levi) Brigitta Melani, Filippo Pinelli (I.C. Lippi) Gaia Mazzei, Edoardo Penta (I.C. Malaparte) Vittoria Settesoldi, Jacky Lu (I.C. Mascagni) Lucilla Macconi, Diego Parretti (I.C. Mazzei) Anna Salvi, Pietro Romagnoli (I.C. Mazzoni) Clarissa Wang, Stella Brugnola (I.C. Nord) Linda Mazzotti, Jennifer Shpati (I.C. Pertini) Virginia Corradi e Cosimo Liguori. Per quel le scuole superiori, il riconoscimento è andato ad Rachele Seoli e Alessio Trancucci (Livi) Margherita Mottilo ed Isacco Marcucci (Brunelleschi) Leonardo Quaranta e Lorenzo Ceragioli (Buzzi) Alessio Magrini e Leonardo Albano (Convitto Cicognini) Lucrezia Nieri e Pietro Paolicchi (Cicognini – Rodari) Giada Milione ed Alessandro Zhang (Copernico) Rebecca Micotti e Matteo Melani (Dagomari) Rebecca Livi (Datini) Eva Gori e Chiara Martinelli (Gramsci – Keynes) Mattia Zipoli, Massimo Natoli e Giada Martini (Marconi) Clarissa Corsini e Ferruccio Fauli (Conservatorio San Niccolò). "Come Panathlon, riteniamo che il fair play sia fondamentale tanto nella pratica sportiva quanto nella vita – ha detto il presidente Martini – siamo soddisfatti per la cerimonia, svoltasi in un salone gremito. E sempre per promuovere l’importanza dello sport, abbiamo promosso insieme al Coiano Santa Lucia, all’Oratorio Sant’Anna e a Confartigianato un seminario dal titolo "Allenare la vita" che si terrà il prossimo 24 maggio alla Fondazione Opera Santa Rita, con l’ex-presidente Figc Giancarlo Abete".