Pallavolo Ariete Prato. Si fa sul serio sotto rete

PALLAVOLO

L’esordio in campionato di serie B2 femminile nazionale si avvicina e la preparazione atletica si intensifica. Archiviate le prime quattro settimane di lavoro l’Ariete Pallavolo Prato si mette alla prova in un triangolare. La prima amichevole contro il Firenze Ovest ha restituito buone sensazioni a tutto l’ambiente sulla forza di una squadra rinnovata e ringiovanita, ma adesso il confermato coach Massimo Nuti e il suo staff vogliono ulteriori certezze. D’altronde la squadra l’anno passato ha sfiorato la promozione in serie B1, sfumata proprio all’ultimo match della stagione, e quest’anno dovrà provare nuovamente a stupire tutti. Anche se l’obiettivo dichiarato è quello di una salvezza tranquilla. Conferme sulla stagione alle porte che saranno cercate in un triangolare che vedrà la Pallavolo Prato contrapposta a Castelfiorentino e a Stia. Due ottime formazioni di serie B2 che l’Ariete si troverà di fronte anche in campionato. Si tratta di un triplice confronto, quindi, tra formazioni talentuose che si incontrano in vista del 12 ottobre, quando ci sarà l’avvio del campionato. Castelfiorentino è una neopromossa che può contare sulla qualità di un tecnico come Buoncristiani e su elementi di esperienza come Scardigli, Del Carlo e Talluri. Una formazione quindi che proverà a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Stia, invece, ha rinnovato e ringiovanito la rosa affidandola al tecnico Enrico Brezzi e all’esperienza del capitano Lucrezia Formenti. Anche in questo caso parliamo di una formazione che ha l’ambizione di fare bene in campionato. L’appuntamento col triangolare è in programma sabato, 21 settembre, al palazzetto di San Paolo. Questo il calendario delle partite: alle ore 15 scenderanno in campo le padrone di casa della Pallavolo Prato al cospetto della Pallavolo I° Giglio. Un’ora e mezzo dopo sarà la volta dell’esordio del Vbc Arnopolis proprio contro Castelfiorentino. La chiusura è fissata per le 18 fra Ariete e Stia. Il risultato non conta, ma partire con un successo potrebbe dare una spinta importante al morale di tutto l’ambiente Ariete.

Sdb