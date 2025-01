Pallamano Prato riparte e sfida Follonica

Il girone d’andata della serie B maschile si è chiuso con la Pallamano Prato che ha perso la testa della classifica a vantaggio dell’Olimpic Massa Marittima.

La squadra di Provvedi non è però scesa in campo nella nona giornata ed ha ben due partite da recuperare. Questo il programma che aspetta i pratesi: il 25 gennaio giocherà in casa contro il Follonica e il 2 febbraio in trasferta contro il Tavarnelle B.

Nell’ultima d’andata ha invece regolarmente giocato la Medicea Handball Poggio a Caiano che è stata battuta dal Follonica per 27-19.

In attesa dei recuperi la classifica è dunque la seguente: Olimpic Massa Marittima 14 punti; Pallamano Prato e Mugello 12; Tavarnelle 11; Ginnastica Spezia 10; Medicea Handball e Petrarca Arezzo 6; Follonica e Grosseto 4; Carrarese -6.

La prima di ritorno andrà in scena l’8 e il 9 febbraio.

In programma lo scontro diretto Olimpic Massa Marittima-Pallamano Prato e Medicea Handball-Tavarnelle.

Massimiliano Martini