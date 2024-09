Pallamano Prato e Tushe. Vince il ricordo di "Turo"

Nel ricordo di Thomas Turini, portiere pratese scomparso prematuramente nel 2022 per un linfoma no Hodgkin, al Pala Keynes di Prato è andato in scena il primo appuntamento stagionale con la pallamano, il secondo memorial "Turo 91", organizzato dalla Pallamano Prato con il supporto dell’associazione ‘Turo91’ creata dalla famiglia Turini. Obiettivo condiviso da tutti: far crescere il seme della consapevolezza che con la ricerca si possono veramente salvare vite, e con la ricerca riuscire a dare speranza ai malati che tutti i giorni lottano con una malattia.

A vincere il torneo sono stati, in campo maschile, il Tavarnelle che ha preceduto i padroni di casa della Pallamano Prato, secondi, ed a seguire Pallamano Mugello, Ginnastica Spezia, Medicea Handball Poggio a Caiano e Olimpic Massa Marittima.

Nelle sfide al femminile si è imposto il Mestrino davanti alla Tushe Prato, seconda, ed al Ferrarin Milano.

In ricordo di Thomas Turini sono stati inoltre premiati come migliori portieri del torneo Gianna Bartalucci (Tushe) e Luca Grassi (Prato).

Il ricavato del memorial è stato devoluto all’Ail associazione che si occupa di ricerca per i linfomi. Una dimostrazione di come lo sport unisce in nome della solidarietà e del ricordo.

Massimiliano Martini