Pallamano Prato, colpaccio a Grosseto. Medicea, due partite da recuparare

L’allarme meteo dei giorni scorsi ha condizionato la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B di pallamano. Due partite sono state rinviate, fra cui quella della Medicea Handball Poggio a Caiano contro Petrarca Arezzo, mentre la Pallamano Prato, che si era allenata a singhiozzo prima della gara, è riuscita comunque a vincere con un solo gol di vantaggio sul campo del Grosseto (28-27). La squadra di Provvedi resta dunque saldamente in testa alla classifica prima di una lunga sosta che sarà dedicata ai vari recuperi. La Pallamano Prato tornerà infatti in campo il 6 aprile per affrontare in casa la Ginnastica Spezia. La Medicea Handball giocherà invece la prima delle due partite che deve recuperare il 22 marzo in casa contro l’Olimpic Massa Marittima. Tornando alla vittoria di Grosseto, il Prato è stato bravo a recuperare dopo aver chiuso il primo tempo sotto di cinque reti (15-10) sfoderando una grande ripresa. Questo il tabellino: Gambacciani, Nieri, Aragona 11, Lucarini 1, Simoni, Balò, Pukri, Moretti, Diagnè 7, Colò, Chiti, Pozzi 3, Pagano, Panzani 2, Mocellin 4, Lo Re. E questa è la classifica della serie B: Pallamano Prato 26 punti; Olimpic Massa Marittima 20; Mugello 18; Tavarnelle 17; Ginnastica Spezia 16; Petrarca Arezzo 10; Grosseto 9; Medicea 7; Follonica 6; Carrarese -6. Massimiliano Martini