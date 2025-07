Da Morricone a Battisti, l’estate dei concerti

Non c’è estate senza la magia della musica della Montemurlo in music, la rassegna promossa dalla Filarmonica Giuseppe Verdi e dal Comune di Montemurlo, che quest’anno propone quattro appuntamenti in alcuni dei luoghi simbolo del territorio: la Rocca, il Montemurlo central park e Villa Giamari. L’edizione numero dieci parte non a caso dal Castello della Rocca questa sera alle 21. La musica della Filarmonica Verdi, con la partecipazione del coro Terra Betinga di Agliana, risuonerà nei giardini della Rocca con "Here’s to you", un concerto- omaggio al grande compositore Ennio Morricone. Per partecipare al concerto 389.5304632.

"La Filarmonica Verdi è indissolubilmente legata al mondo culturale montemurlese e sottolinea e dà valore con la sua musica a tutti i momenti ufficiali e più importanti della nostra comunità - sottolinea il sindaco Simone Calamai - La Montemurlo in music è l’occasione per scoprire questa grande famiglia musicale e per godere, gratuitamente, di musica d’alto livello".

Quattro serate di buona musica per conoscere generi musicale diversi, dalle colonne sonore alla musica cantautoriale alla musica d’oltreoceano, e per promuovere le giovani band, che sul territorio sono nate e cresciute, come spiega la presidente della Filarmonica Giuseppe Verdi, Luciana Gori:"La Filarmonica da oltre 130 anni lavora in simbiosi con il territorio e con il territorio è cresciuta nei decenni, basti dire che oggi la scuola di musica ha oltre 120 allievi. La Filarmonica è un posto dove si sta bene e dove si ritorna sempre volentieri". L’idea della Montemurlo in Music nasce infatti dieci anni fa per mostrare al pubblico tutto il grande lavoro di studio e preparazione musicale svolto.

Il programma della Montemurlo in music prosegue poi il 6 luglio ore 21 con la replica del concerto omaggio a Morricone in piazza della Repubblica di fronte al municipio e alle porte del parco urbano per una serata di grande coinvolgimento in un luogo sempre molto frequentato da persone di tutte le età. Martedì 8 luglio ore 21 la Montemurlo in music si sposta nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) con il concerto di tre giovani gruppi, “Matteucci live”, El Rojo band e Miles Ties che proporranno musica dal Texas al Sud America. La manifestazione si chiude il 10 luglio ore 21,30 con “Mi ritorni in mente”. L’Ensemble terzo tempo regalerà un omaggio al grande e intramontabile Lucio Battisti. Tutte le serate sono a ingresso libero e gratuito.