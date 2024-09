Palla Grossa La festa è per i Draghi Verdi

Il cielo si tinge di Verde sopra piazza del Mercato Nuovo. I Draghi di San Marco si confermano campioni della Palla Grossa, superando 21-16 nella finalissima giocata a porte chiuse i Gialli di Santo Stefano. Partita bellissima e ricca di emozioni. La prima posta è dei Draghi Verdi di San Marco e la realizza Mulè. La gara, comunque, è equilibratissima perché nessuna delle due squadre. Poi Frullini sfrutta una grande azione di Boasson e realizza il 2-0 in favore dei campioni in carica, che in pochi minuti si portano anche sul 3-0 con Venturi. I Leoni Gialli a questo punto ruggiscono con Ruggeri e accorciano sul 3-1 al 6’ di gioco, ma è immediata la riposta dei Verdi con Dall’Arme che infila il 4-1. La sfida si fa intensa e ricca di emozioni. Righini accorcia ancora per Santo Stefano realizzando il 4-2. Nell’arena si lotta su ogni palla. Gli scontri sono molto fisici. Al 10’ Gianassi si carica San Marco sulle spalle e in solitaria, al termine di una splendida azione personale, va a realizzare il 5-2, prontamente emulato da Andrade per il 6-2. I Gialli si aggrappano al solito Righini, che in percussione riapre ancora la partita segnando il 6-3 al 13’. Grande equilibrio in campo. Tentativi da una parte e dall’altra, con Lustrini che allunga ancora portando San Marco sul 7-3 al 15’, ma Santo Stefano non molla e realizza immediatamente il 7-4. Attucci riporta il vantaggio dei Verdi a 4 poste, realizzando l’8-4 e poi Andrade infila il 9-4 e Boasson il 10-4. I Draghi mettono gli artigli sulla partita e realizzano anche l’11-4 con Giusti e il 12-4 con Frullini. A metà gara i campioni in carica fanno la voce grossa. Arriva anche il 13-4 di Cecconi e aumenta il divario fra i due quartieri. Gashi comunque fa rialzare la testa ai Leoni realizzando il 13-5 alla mezzora. L’intensità in campo è elevata. Arriva anche il 13-6 di Chelli per i Gialli, prontamente rintuzzato dal 14-6 di Palmiotto e dal 15-6 di Frullini. Al 32’ coast to coast incontenibile di Ciampi, che tiene a galla ancora una volta i Leoni di Santo Stefano con il 15-7. Poi il 15-8 di Chelli dona ulteriore speranza ai Gialli, che non vogliono mollare e realizzano anche il 15-9. La rimonta viene interrotta da Palmiotto con una posta di rimbalzo fortunosa per il 16-9, ma la partita è assolutamente equilibrata. Il 16-10 di Santo Stefano arriva grazie a Sforzi. I Verdi rimangono in inferiorità numerica per l’infortunio alla spalla di Angeli e i Gialli realizzano il 16-11. A questo punto i Verdi infilano il 17-11. E Russo risponde per i Leoni con il 17-12. Il finale di gara si preannuncia incandescente. Attucci realizza la 18esima posta dei Draghi Verdi e i Gialli vanno in posta con Pirrone per il 18-13 al 46’. Giusti infila il 19-13 di San Marco, Andrade il 20-13 e Venturi il 21-13. Pagliai interrompe il momento magico dei Verdi con il 21-14 e Ciampi e Fabeni lo seguono realizzando il 21-15 e il 21-16, ma non basta per la rimonta. La vittoria va comunque ai Verdi di San Marco.

Leonardo Montaleni