Palla Grossa, i Gialli vanno in finale

Prato, 7 settembre 2024 – Sono i Gialli di Santo Stefano la prima finalista dell'edizione 2024 della Palla Grossa, imponendosi 21-10 sui Rossi di Santa Trinita. La semifinale inizia con mezz'ora di ritardo per allestire negli ultimi dettagli l'arena di piazza del Mercato Nuovo, ma poi quando inizia la sfida, lo spettacolo diventa subito avvincente per il folto pubblico presente sugli spalti. I Leoni passano immediatamente in vantaggio con Righini, ma i Rossi di Santa Trinita ribaltano la situazione trascinati da Margheri. Il vantaggio delle Aquile dura poco perché Santo Stefano infila due poste di fila per il momentaneo 3-2. La gara è equilibrata.

Le Aquile impattano 3-3, Nencioni firma il 4-3 dei Rossi e Lucchesi firma il 4-4 dei Gialli. L'equilibrio dura fino al 5 pari. Poi diventa un monologo di Santo Stefano anche grazie all'inferiorità numerica delle Aquile per infortunio. I Gialli volano sul 10-5 trascinati da Chelli e Del Bene. A cavallo fra il 26' e il 35' si gioca posta a posta, con Santa Trinita ad accorciare 12-8. Poi Santo Stefano dilaga, arrivando al 48' sul 18-8. Al 50' i Rossi hanno un moto d'orgoglio e firmano la nona posta, utile per ridurre il passivo. Le ultime battute di gioco vedono i Gialli insaccare altre tre poste, l'ultimo bersaglio è dei Rossi per il 21-10 definitivo. Santo Stefano vola quindi in finale, aspettando la rivale per il match in programma sabato prossimo, 14 settembre, sempre nell'arena di piazza del Mercato Nuovo.