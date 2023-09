Palla Grossa, Azzurri pronti C’è voglia di sfatare il tabù Nella rosa ci sono anche donne

Il sogno è sempre lo stesso: vincere il primo Palio della propria storia. Un desiderio sul quale gli Azzurri di Santa Maria stanno lavorando da tempo e che quest’anno ha visto il quartiere mettere più impegno che mai nell’allestire una squadra che possa dare del filo da torcere agli avversari di sempre, inserendo per la prima volta in lista anche donne. Una novità assoluta. Gli Orsi Azzurri, con questo spirito, si stanno preparando alla semifinale contro i Gialli di Santo Stefano, la partita che inaugurerà l’edizione 2023 dell’antico gioco della Palla Grossa in piazza del Mercato Nuovo. L’appuntamento è per sabato 9 settembre a partire dalle 21, nella riedizione della semifinale dell’anno passato che nell’arena vide la vittoria netta dei Leoni Gialli. Per centrare l’obiettivo Santa Maria ha lavorato molto sul gruppo, inserendo alcuni innesti che potrebbero garantire un salto di qualità. L’allenatore sarà di nuovo Simone Fani. Ecco la rosa completa dei calcianti azzurri: Roberto Agostini, Tommaso Bernardeschi, Emanuele Maria Bianchi, Renato Bici, Massimo Bogani, Filippo Bozzoni, Michele Cerri, Daniele e Leonardo Chelli, Matilda Chini, Manuele Etrusco, Simone Fani, Alessandra, Francesca e Marco Ferraro, Alessio Fiesoli, Matteo Galli, Tommaso Ghelardini, Alessandro Grisetti, Gabriel Ionel Ilas, Roberto Licari, Giacomo Liscia, Fausto Lisi, Davide Loda, Mattia Luci, Alessandro e Andrea Magherini, Lorenzo Mangia, Sonia Martini, Massimiliano Maurizi, Lorenzo Mechi, Andrea Micheli, Ivan Maria Mittermperghe, Gianluca Mordini, Ilir Mura, Riccardo Paloscia, Francesco Parretti, Massimo Passoni, Andrea Piardi, Luca Piscozzi, Riccardo Poggini, Ares Polverino, Gabriele Reali, Deashuwa Recchi, Vieri Gianluca Rettori, Christian Rinaldi, Fabio Rindi, Giuseppe Daniei Ruffino, Tomas Saraci, Lorenzo Sardi, Saverio Settesoldi, Giovanna Sini, Gionata Spaccapietra, Niccolò Torracchi, Lorenzo e Massimo Tulini, Marco Tadei, Simone Tempestini, Tommaso Vannini, Luca Zucchelli.