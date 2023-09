Palla Grossa Prato, per la prima volta in campo anche una calciante

Prato, 19 settembre 2023 - Prima volta assoluta alla Palla Grossa 2023. Nel corso della semifinale contro i Gialli di Santo Stefano, Alessandra Ferraro ha ricoperto il ruolo di alfiere per il quartiere degli Azzurri di Santa Maria. Una novità per la manifestazione: mai infatti prima di questa edizione una calciante aveva fatto il suo esordio nell'arena di gioco. “Sono sempre stata con gli Azzurri fin dal primo momento, sono per me una famiglia - le parole di Alessandra - Quest'anno mi hanno fatto scendere in campo, per fare in modo che anche le donne si avvicinino alla Palla Grossa, una tradizione che unisce e non divide, e che fa stare insieme il quartiere che poi aiuta i calcianti. L'emozione in campo è stata fortissima: all’inizio c'era un po' di paura del giudizio degli altri, ma poi me la sono goduta. E’ sicuramente qualcosa da rifare nel prossimo futuro. D’altronde ricordo che il regolamento consente anche alle donne di giocare e spero vivamente di vederne altre in campo nei prossimi anni”.

La scelta di schierare in campo Alessandra è stata presa di comune accordo da tutto l'entourage degli Azzurri, che hanno voluto mandare un messaggio all'intera città: la Palla Grossa è di tutti, nessuno escluso. “Il nostro desiderio era quello che anche le donne venissero rappresentate dal nostro colore – spiega il presidente degli Azzurri, Alessandro Magherini - Non sono solo i 25 calcianti a scendere in campo, ma dietro ci sono tutti coloro che organizzano, gestiscono e consentono ai calcianti di scendere nell’arena al meglio. Schierare Alessandra è stato un modo per ringraziare anche le donne che sono parte attiva del quartiere, della città e del colore”.