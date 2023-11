Palazzo Pretorio, doppio appuntamento

Doppio appuntamento a Palazzo Pretorio questo fine settimana: premnotazioni al via. Sabato alle 16 nuovo appuntamento con "Un’ora ad Arte", a cura di Rita Iacopino, direttrice del museo e la conferenza dal titolo "La Madonna della Cintola di Filippo Lippi: storie e sugestioni". Accesso gratuito. Prenotazione consigliata al numero 0574 1837859 o [email protected]. Domenica alle 10.30 torna invece A colazione ad Arte nella splendida cornice del museo: per l’occasione, è previsto un concerto degli allievi dellaScuola di Musica Verdi Prato, con la classe di flauto della professoressa Tatiana Fedi (nella foto) che eseguirà un repertorio di brani della tradizione classica. Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria al numero 0574.1837859 o alla mail [email protected]. Infine, ritornano i compleanni al Museo di Palazzo Pretorio per i bambini dai 5 agli 11 anni. Tante attività divertenti e creative per rendere speciale il compleanno in mezzo all’arte. Per conoscere le attività, avere maggiori informazioni e prenotare, è possibile telefonare al numero 0574.1837859 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]