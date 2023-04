Palandri presenta la sua lista "Ispirati dall’amore per Poggio" Ecco chi sono i candidati in corsa

Dodici candidati al consiglio comunale e un corposo programma dove la questione della viabilità è il punto centrale. Riccardo Palandri, candidato civico del centrodestra alle amministrative di Poggio a Caiano, ha presentato la squadra dei candidati, con qualche riconferma per i partiti e tanti volti nuovi.

Gli otto esponenti civici sono: Piero Baroncelli (65 anni, pensionato e volontariato), Renzo Breschi (35 anni, imprenditore), Fabrizio Campanelli (65 anni, geometra), Patrizia Cataldi (53 anni, insegnante), Chiara Guazzini (44 anni, docente di religione), Mauro Mazzoni (56 anni, impiegato e soccorritore per la Misericordia), Diletta Monni (29 anni, modellista) e Gianni Risaliti (28 anni, avvocato).

Mentre quelli legati ai partiti (Palandri è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Partito Liberale Italiano, Udc, Noi Moderati - Italia al Centro e Popolo della Famiglia) sono Matteo Bonfanti e Valentina Lanzilotto (FdI), Diletta Bresci (Lega), e Alessandro Mancini (Italia al Centro). "Questa – ha detto Palandri - è una lista che rispecchia la mia idea di cambiamento di un paese che deve mettere al centro il merito, le competenze, la conoscenza dei problemi dei singoli rioni e l’amore per il territorio. Ogni consigliere ha contribuito in maniera essenziale alla stesura del programma elettorale". Capolista sarà Diletta Bresci seguita da Valentina Lanzilotto, entrambe consigliere uscenti. La lista che si presenterà alle elezioni sarà quindi unica e senza simboli di partito. Ogni candidato è espressione di una zona di Poggio a Caiano e di varie realtà, dall’associazionismo al mondo del lavoro. "Ho sposato sin dall’inizio questo progetto di Riccardo Palandri – ha detto Diletta Bresci – in quanto abbiamo un candidato poggese che riesce a dialogare con i cittadini. Non promettiamo nessun progetto faraonico ma solo amministrare con il buon senso". Palandri ha colto l’occasione anche per illustrare alcune idee.

"Abbiamo esaminato con l’aiuto di tecnici – ha aggiunto Palandri – delle idee che, se verremo eletti, le condivideremo anche con gli altri Comuni e con la Regione. Sulla viabilità ci sono quattro ipotesi: l’utilizzo delle strade del Macrolotto per i mezzi pesanti provenienti da Seano, il ripristino del doppio senso su ponte al Mulino, magari con l’ausilio di un semaforo se la portata del ponte, dopo i lavori di restauro, non lo permetterà; la creazione di una rotonda fra via Vittorio Emanuele e via Cioppi per riaprire il ponte all’Asse e la revisione del traffico in via Soffici. Chiaramente, queste modifiche dipendono anche dall’assetto che avrà la nuova piazza XX Settembre con le strade limitrofei".

M. Serena Quercioli