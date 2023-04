Palandri, le priorità dello sport Manutenzione per le palestre la "cittadella" per calcio e padel

Riqualificazione e corretta manutenzione delle palestre del territorio e dell’impianto di calcio di via del Granaio, e un nuovo centro polisportivo in grado di diventare luogo di socializzazione, tempo libero e pratica di discipline oggi assenti o poco presenti. Sono i tre punti cruciali sul fronte dello sport della lista civica a sostegno di Riccardo Palandri (nella foto con alcuni sostenitori). "La prima azione riguarda l’ammodernamento delle strutture sportive – spiegano il candidato sindaco Palandri e il candidato al consiglio comunale Gianni Risaliti -. Pensiamo alla palestra di via Giotto che già dall’esterno risulta da riqualificare. Senza dimenticare la necessità di interventi anche all’interno per garantire una migliore fruibilità delle competizioni che si svolgono tutte le settimane. Poi dovremo procedere con la ristrutturazione della pavimentazione della palestra delle Mazzei e del palazzetto dello sport. Per quest’ultimo bisognerà provvedere anche alla sistemazione degli spogliatoi e dei bagni pubblici, eliminando ogni barriera architettonica. Senza dimenticare la riqualificazione del campo da calcio di via del Granaio. Inoltre sarà necessario valorizzare l’area del campo sportivo del Poggetto".

Il programma sportivo della lista Palandri guarda anche al futuro. "Vogliamo creare nuove opportunità sportive e di aggregazione all’interno del nostro territorio – aggiungono Risaliti e Palandri -. Vogliamo promuovere la nascita di un centro polisportivo pubblico-privato, la cui collocazione è individuata in zona Candeli - via Lombarda. Il centro dovrebbe racchiudere campi per sport come calcio, paddle (i cui appassionati oggi sono costretti a recarsi nei comuni limitrofi), tennis, atletica, calcetto e altre nuove discipline sportive, in modo da portare anche nuove attività all’interno del nostro comune. Il tutto con l’aggiunta di un punto di ristoro, che serva da luogo di ritrovo e di aggregazione per tutto il paese". L’idea della lista Palandri è "non solo di stimolare l’esercizio di nuove attività sportive, ma anche di garantire a tutti i giovani poggesi un luogo dove possano incontrarsi, trascorrere una serata e del tempo libero, senza dover per forza uscire dai confini del nostro comune. Magari attirando anche persone da fuori paese e generare nuove opportunità economiche".