Palandri inaugura la sede elettorale

Il comitato elettorale di Riccardo Palandri, candidato del centrodestra a Poggio a Caiano per le amministrative, sarà inaugurato domani. La sede scelta si trova in via Garibaldi 20, nella zona commerciale della città e il taglio del nastro è previsto alle 17.30. "Il comitato elettorale sarà la casa dei cittadini durante la campagna elettorale.

Abbiamo fatto la scelta di avere una sede che fosse autonoma rispetto ai partiti – sottolinea Palandri – Chiunque voglia contribuire al programma ’Per Poggio’, confrontarsi sul futuro del nostro paese o anche solo segnalare criticità e disservizi, potrà farlo liberamente senza l’obbligo di sottoscrivere alcuna tessera associativa.

Il futuro di Poggio riguarda tutti e tutti devono sentirsi liberi di partecipare alla sua costruzione in un luogo realmente civico".